İslam Memiş'ten altında çifte rekor sonrası kritik uyarı

2023 yılına yükselişe girdikten sonra rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcıları için kritik bir uyarı geldi.

Dün önce Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, ardından da ABD Merkez Bankası FED faiz kararını verdi. Peş peşe gelen bu iki kritik açıklama sonrasında Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

TÜİK Nisan ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler öncesi son enflasyon verisi olarak açıkladığı Nisan 2023 enflasyon rakamları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

FED'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 5,-5,25 aralığına yükselterek son 16 senenin en yüksek seviyesine getirmiş oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 351 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 377 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 365 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 797 milyon 859 bin 677,77 lira, işlem miktarı ise 2.086,17 kilogram oldu.

Ons ve gram altında yeni rekor

Kararın ardından ons altın Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2.082 dolar seviyesine yükseldi. Daha sonra 30 dolarlık bir düşüş yaşayan ons altın bu sabah 2.050 dolar seviyelerinde bulunuyor.

İşlenmemiş gram altın fiyatı da ons altın ile birlikte yeni rekor seviyesini gördü. Serbest piyasada 1.302 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı şu sıralar 1.279 lira düzeylerinde bulunuyor.

ABD istisham verileri piyasaların odağında

Bu hafta altın fiyatları üzerinde etkili olacak son bir viraj kaldı. ABD'de yarın açıklanacak olan Nisan ayı istihdam raporu verilerine göre ekonominin 180.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Güçlü bir rakam olsa da istihdam artışının ılımlı seyrettiği üst üste üçüncü aya işaret edecek. İşsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların sabit kalması bekleniyor.

İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dilediğimiz zaman piyasaları etkileriz mantığıyla sözlü müdahalesine devam edecek.(Fed) Ancak çok yakında bir mortgage krizi patlayacak. Bir bankacılık krizine karşı, enflasyona karşı Fed’in yapabileceği bir şey yok. Sadece Türkiye’yi kast etmiyorum, tüm dünyada rakamlar ortada, gerçekler ortada. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Özellikle Çin-Tayvan arasındaki gerilim benim için önemli. Kafkaslardan gelen veri akışı da benim için önemli” yorumunda bulundu.