İslam Memiş'ten borsa yatırımcısına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa yatırımcısına ''Artık dikkat etme vakti'' diyerek uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştı" mesajı özellikle borsada coşku yarattı.

BIST 100 endeksi son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak, haziranda yaklaşık olarak yüzde 9 getiri sağladı.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Bugün ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan kapattı.

İSLAM MEMİŞ: ARTIK DİKKAT ETME VAKTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsadaki ralliyle ilgili yatırımcıları uyardı.



Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bist 100 endeksinde 5.407 puan görüldü. Bundan sonra kâr satışlarına dikkat etmek gerek. Sürekli yükselen değil, yatay sürecine girebilir. 4.390 puan seviyesinden giriş yapanlar iyi bir karar vermiştir. Artık dikkat etme vakti.'' ifadelerini kullandı.