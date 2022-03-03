İslam Memiş'ten dikkat çeken tavsiye... Ne dolar, ne euro, ne altın, ne bitcoin!

Yaptığı piyasa değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine çeken altın piyasaları uzmanı ünlü ekonomist İslam Memiş, bu sefer "film başka" deyip asıl yatırım yapılması gereken "şeyi" açıkladı. Ne dolar, ne euro, ne altın, ne gümüş, ne kripto... İşte Memiş'in işaret ettiği yatırım aracı!

Piyasalara ilişkin Youtube kanalında değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan durumu ‘manipülasyon fiyatlaması’ olarak nitelendirirken dolar kuru için yakın gelecekteki tahminlerini paylaştı. “Dolar kuru 13,80 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Eğer 13,80 lira üzerinde yeniden bir kapanış görürsek 14’lü rakamlardan bahsedebileceğiz” diyen İslam Memiş, “14,20, 14,30, 14,50, 14,70 rakamlarını telaffuz edebiliriz. Dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerine yükselmesi, euro/dolar paritesinin gerilemesi, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi etkenler dolar tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Savaş cephesinden gelen haber akışlarına göre hem döviz kurları hem de emtia fiyatlarındaki yön arayışları ciddi anlamda belirleyici olacak” dedi.

ALTIN VE BITCOIN UYARISI

Altın ve Bitcoin fiyatları için de yorum yapan İslam Memiş, “Gram altın 850-870 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Hem ons altının güçlü duruşu hem de dolar/TL kurunun yüksek olması gram altının güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine neden oluyor. Bitcoin tarafında da sert yükselişler gördük. Yaklaşık bir haftadır neyin düşük olduğunu, neyin değer kazanabileceğini ifade ederken Bitcoin’in çok ucuz olduğu konusunda uyarılarım vardı. Eğer piyasalarda agresif bir şekilde yükselen bir şey varsa onu kenara bırakın, eğer agresif bir şekilde düşen enstrüman varsa onu satın almanın daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için Bitcoin tarafında uyarılarım bir haftadır devam ediyordu. Ve ansızın patlak verem bu yükselişin sebebi Rusya’ya gelen yaptırım kararları. Finans piyasalarında eli kolu bağlanan Rusya ‘muhtemelen kripto paralarla işlem yapacak’ manipülasyonu fiyatlandığı için kripto paralarda ralli gördük” şeklinde konuştu.

ULAŞIMA ZAM SİNYALİ

Petrol fiyatlarında ciddi bir ralli olduğunu dile getiren İslam Memiş, “Bu da pompa fiyatlarında yeni zamlar, yüksek gelen bir enflasyon, küresel piyasalarda büyüme endişeleri ve hayatın daha pahalı olması anlamını taşıyor. Ulaşım sektöründe yeni zamların gelmesi ihtimalini güçlendiren bir fiyatlama” ifadelerini kullandı.

“GÜNDEM DEĞİŞTİRİLİYOR, FİLM BAŞKA”

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri ‘tezgâh’ olarak yorumlayan İslam Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısa vadede al-sat yapmayın, varlıklarınıza sahip çıkın. 2022 yılında hiç kimseyi rahat bırakmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgâh hazırladılar ki sizin elinizdeki altını alma tezgahı. Yaklaşık 2,5 aydır uyarılarımı yapıyorum. Hala ısrarla TL ile işlem yapan var. TL üzerinden işlem yapanlar zarar edecek. Bunu aylardır söylüyorum. 2022 yılında insanların elindeki bütün varlıkları almak için piyasa oluşturdular. Rusya’da, Ukrayna’da bir tantana çıkarılıyor. Ama hedef başka. Film başka. Parayı çok güzel bir şekilde katlıyorlar şu anda. Günlerdir yaşananlara rağmen altının ons fiyatı 1925 dolar. Şu an altın fiyatlarının normalde 2000, 2500 hatta 3000 dolar seviyelerine çıkması gerekiyor. İşte manipülasyon burada.

Son 6 aydır dünyada enflasyon patlak vermiş, insanlar fakirleşiyor ve ısrarla altın, gümüş satıyorlar. Çünkü insanları enflasyonun geçici olduğuna inandırmak için. Enflasyonun olduğu yerde altın, gümüş, petrol fiyatları kraldır. Bunlara rağmen ons altın 1925 dolar seviyesinde çünkü dikkatler farklı yere dağılıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in 50 baz puan faiz artırımı beklentisi vardı. İhaleyi Putin’e bıraktılar. Bütün dünyada enflasyon endişesi vardı. Dünyadaki siyasi istikrar bozulacaktı. Bütün dünya liderleri ihaleyi Putin’e bıraktı. Bu çok güzel bir bahane oldu. Artık kimse enflasyonu konuşmuyor. Herkes savaşa odaklandı.”

“ARABA FİYATLARI DÜŞECEK”

Değerlendirmeleri arasında en dikkat çekici olan konulardan biri ise araba fiyatları olurken, “Aralık ayında 18 lira olan dolar kuru ile birlikte düşen kur karşısında araba fiyatları zaten yüzde 10 düştü. Son 3 aydır araba satılmıyor. Herkes parasını dövize, altına bağladı” diyen İslam Memiş, “Çünkü daha fazla kazandırdı. Gelecek zamanda da daha fazla kazandıracağını biliyorlar. Araç fiyatları geri geliyor. Daha da geri gelecek. Yeni bir düzenleme de yapıldı. Ama bu fiyattan kimse araba almaz” dedi.

“EV VE ARSA FİYATLARI DAHA DA KATLANACAK”

Vatandaşlara yatırımlarını arsa ve gayrimenkule yapması tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, “‘Arsa almalı mıyım?’ diyenler, evet kardeşim arsa almalısın. Nereden olursa olsun. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Bu bir şey değil. Öyle bir enflasyon olacak ki 2022 ve 2023 yıllarında insanoğluna toprağın değerini bir kez daha hatırlatacak. Daha kuraklığı, tedarik problemlerini ve enflasyon fiyatlarının çarşı pazara yansımasını tam görmedik. Bunlar bir şey değil. Hiç zaman kaybetmeden arsa almalısınız.

Emlak fiyatlarının düşeceğini asla düşünmüyorum. Aksine yükselecek. Çünkü dolarla maliyeti olan bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye dışarıdan göç almaya devam eden bir ülke ve bu devam edecek. O yüzde bir tane 3+1 daire alacağınıza iki tane 1+1 daire almak daha mantıklı. Ve kiralar da yükselecek. O yüzden ev almayı geciktirmeyin. Krediler şu an ucuz. Faiz hassasiyeti olanlar eş dosttan döviz veya altın borcu alırsa her yıl yüzde yüz katlanacak. Enflasyon demek ev ve arsa fiyatlarının yükselmesi demek. O yüzden paranız hazırsa hemen satın alın” diye konuştu.