İsmail Saymaz'dan ''dolar'' sorusu: Ne anladık bu hesaptan?

Gazeteci İsmail Saymaz, resmi Twitter hesabından ekonomik gelişmeleri sıralayarak sorduğu soru sosyal medyayı salladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının olduğu gün doların 8.58 bugün ise 8,34 olduğunu ifade ederek "ne değişti" diye sordu.

Saymaz şunları ifade etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de ayrıldı.

O gün dolar 8.58’di.

Faiz yüzde 10’du.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 20 Mart 2021’de el çektirildi.

Dolar 7.21’ydi.

Faiz yüzde 19.

Bugün 30 Mart’tayız

Dolar 8.34.

Faiz aynı.

Ne anladık bu hesaptan?

Ne kazandık?"