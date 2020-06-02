İşsiz vatandaş Bakan Albayrak'ın sözleriyle isyan etti: Bak burası çok önemli bak...

Yol TV'nin ekonomideki gidişatla ilgili yaptığı sokak röportajında iki çocuğunun işsiz olduğunu belirten bir yurttaşın, muhabire Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası çok önemli!" sözleriyle yanıt vermesi sosyal medyada ilgi gördü.

Muhabirin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ekonomik etkileri üzerine yaptığı konuşmada, 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4.5 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştı' sözlerini hatırlatması üzerine ise yurttaş, "Bizi yönetenlerin ekonomisi büyüdü, normal vatandaşın ekonomisi büyümedi" diye cevap verdi. Vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu.