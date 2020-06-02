  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 02 Haziran 2020 17:57

İşsiz vatandaş Bakan Albayrak'ın sözleriyle isyan etti: Bak burası çok önemli bak...

Yol TV'nin sokak röportajında işsiz olduğunu belirten bir vatandaşın, cebini göstererek Bakan Albayrak'ın ''Burası çok önemli'' sözleriyle cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yol TV'nin ekonomideki gidişatla ilgili yaptığı sokak röportajında iki çocuğunun işsiz olduğunu belirten bir yurttaşın, muhabire Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası çok önemli!" sözleriyle yanıt vermesi sosyal medyada ilgi gördü.

Muhabirin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ekonomik etkileri üzerine yaptığı konuşmada, 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4.5 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştı' sözlerini hatırlatması üzerine ise yurttaş, "Bizi yönetenlerin ekonomisi büyüdü, normal vatandaşın ekonomisi büyümedi" diye cevap verdi. Vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sokak röportajı , yol tv
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM