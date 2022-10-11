İstanbul-Ankara yoluna 6 TruGo daha kuruldu

TOGG fabrikasının açılışına günler kala şarj istasyonlarının kurulum çalışmaları da hızlandı. İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kuruldu.

Togg yollara çıkmak için gün sayarken şarj cihazlarının yerleşimleri de son sürat devam ediyor. Kısa sürede büyük başarılara imza atan Togg'u ve diğer tüm elektrikli otomobilleri şarj edecek olan TruGo şarj cihazlarından 6 tanesinin daha kurulumu tamamlandı.

İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne kurulan 4 tane 180 kW, 2 tanesi de 300 kW üzeri toplam 6 şarj cihazı yakında hizmete alınacak.

TruGo'dan yapılan açıklamada "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek" denildi.