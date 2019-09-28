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  3. 28 Eylül 2019 10:43

İstanbul depremi sonrası çadır satışları patladı

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar çadıra hücum etti. Google’a göre çadır aramaları 5 yılın zirvesine çıktı. Elektronik ticaret sitelerinde çadır, uyku tulumu, deprem sensörü, düdük ve el feneri aramaları yüzlerce kat arttı. Bu malzemelerin satışları ise normal günlerin ortalamasına göre 4-5 kat fazla oldu.

İstanbul depremi sonrası çadır satışları patladı
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Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda vatandaş yaşadığı tedirginlik nedeniyle geceyi evinde geçiremezken parklara ve açık alanlara gitti. Bu duruma hazırlıksız yakalanan binlerce vatandaş da çadır almak için marketlere ve dükkanlara koştu. Ancak gittikleri noktalarda çadır bulamadı. Google istatistiklerine göre Türkiye konumundan yapılan ‘çadır’ konulu aramalar son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Google üzerinden yapılan aramalarda deprem çantası başlığı en üst sıralara çıktı. Gittikleri noktalarda çadır ve diğer malzemeleri bulamayan vatandaşların ilk tercihi ise e-ticaret platformları oldu.

Hürriyet

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