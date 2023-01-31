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İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci oldu
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Avrupa'daki havalimanları arasında uçuş ve yolcu sayısıyla 2022 yılını lider tamamlayan İstanbul Havalimanı, ocak ayının son haftasında günlük bin 229 uçuşla ilk sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından bu yılın Ocak ayına ait Kapsamlı Değerlendirme Raporu yayınlandı. Buna göre Avrupa hava sahasında günde ortalama 21 bin 429 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 84’üne denk gelirken, son üç yıldır Avrupa'daki havalimanları arasında lider olan İGA İstanbul Havalimanı, Ocak ayının 4. Haftasında da liderliğini sürdürdü. Avrupa’da günlük bin 229 uçuşla ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı’nı günlük bin 104 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı takip etti.

İHA

Etiketler istanbul havalimanı avrupa uçuş
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