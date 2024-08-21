İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da havacılık alanındaki çeşitli kategorilerde liderlik konumunu sürdürüyor. Son olarak, en bağlantılı havalimanları listesinde zirveye yerleşerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına ulaşım sağlayarak en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, konu hakkında bilgi vererek bu başarının ekip ve paydaşlarının sayesinde alındığını belirtti. "EN BAĞLANTILI 20 HAVALİMANI ARASINDA İLK SIRADA YER ALDIK" İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: İGA İstanbul Havalimanı olarak, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına hizmet vererek en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor.