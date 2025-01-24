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İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini kaptırmadı

İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini kaptırmadı
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL), 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

EUROCONTROL, 2024 yılı ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, söz konusu yılda günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirildi. Yıl bazında üst üste üçüncü kez Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama bin 336 seferle Amsterdam Schiphol ve bin 302 seferle Londra Heathrow Havalimanı takip etti.

Türk Hava Yolları ise Avrupa’da günlük ortalama bin 435 sefer ile 2 bin 24 yılını üçüncü sırada tamamladı. Raporda ayrıca iniş kalkış gerçekleştirilen trafik sonuçlara göre Türkiye söz konusu yılda günlük gerçekleştirilen 3 bin 140 uçuşla Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6’ncı sırada yer aldı.

 

DHA

Etiketler istanbul havalimanı Avrupa en yoğun havalimanı
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