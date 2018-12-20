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  2. Ekonomi
  3. 20 Aralık 2018 09:24

''İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız''

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda sefer sayısının 2 katına çıkarılacağını açıkladı.

''İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız''
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda büyüyoruz. Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi."

İstanbul Havalimanı’na ilk yolcularından tam notİstanbul Havalimanı’na ilk yolcularından tam not

 

AA

istanbul havalimanı
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