İstanbul, pahalılık artışında dünya şampiyonu oldu

Economist'in sıralamasında İstanbul bir önceki yıl 120'nci sırada yer alıyordu. The Economist, pahalılıktaki artışta enflasyonun yanı sıra TL'nin değersizleşmesinin de etkisi olduğunu vurguladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre İstanbul'da yaşamak 2019 yılında yüzde 13 pahalandı. Saygın ekonomi dergisi The Economist'in gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 150'den fazla kriteri baz aldığı araştırmasının sonuçlarına göre, dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğu Asya ve Avrupa'da yer alıyor.

Bu yıl ilk kez ilk sırayı 3 şehir birden paylaşıyor: Hong Kong, Singapur ve Osaka en pahalı şehirler listesinde ilk sırada yer aldı.