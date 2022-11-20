''İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok'' dedi, canlı yayın karıştı

Habertürk ekranlarında yayınlanan ''Olaylar ve Görüşler'' programına asgari ücret tartışması damgasını vurdu. İstanbul'da asgari ücretle çalışan olmadığını öne süren Onur Erim, herkesi şaşırttı.

Asgari ücrete zam tartışmaları Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. 7 Aralık'ta işçi ve işveren temsilcileri arasında başlayacak olan zam görüşmeleri için geri sayım sürerken, televizyonlarda da konuyla ilgili tartışmalar ve yorumlar dikkat çekiyor. Son olarak Habertürk ekranlarındaki bir programda konuyla ilgili tartışmalar sürerken yaşanan bir diyalog gündem yarattı.

Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li eski vekil Gülay Yedekci ile Dragoman strateji Başkanı Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekci'ye Onur Erim tepki gösterdi.

"İSTANBUL'DA KİMSE ASGARİ ÜCRET ALMIYOR"

Erim, "Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diye konuştu.

"DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Erim'in iddiası bir anda dikkat çekerken, Yedekci söz konusu açıklamaya tepki göstererek "Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?" dedi.

SERAP BELET DE ŞAŞIRDI

Moderatör Serap Belet de Emir'in iddiasına şaşırarak "Nasıl? Pardon.. İstanbul'da asgari ücret alan yok mu Onur bey?" diye sordu.

"İSTANBUL'DA İNSANLAR 5 BİN 500 LİRA ALIYORLAR DEMEYİN"

Erim ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan.

"CHP GERÇEKLERLE YÜZLEŞSİN, SOKAĞA ÇIKMIYORSUNUZ"

Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet... Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."