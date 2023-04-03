İstanbul'da ayın sonunun neden gelmediği belli oldu

İstanbul’da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarına göre mart ayında İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 TL olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı.

Böylelikle İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira oldu.

TÜİK ise ülke genelinde son bir yılda enflasyonun yüzde 50,51 artış gösterdiğini açıklamıştı.

Buna göre İstanbul ile diğer kentler arasındaki yaşam maliyeti makası da giderek açıldı.

İstanbul'da fiyatları incelenen ürünler arasında ise en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı tespit edildi.

Türkiye'nin en kalabalık şehrinde ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1225 lira arttı.

Yaşam maliyeti ocak ayında 29 bin 429 TL, şubat ayında ise 30 bin 563 TL seviyesindeydi.