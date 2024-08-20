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İstanbul'da bal hasadı başladı

İstanbul'da bal hasadı başladı
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İstanbul'da ayçiçeği balı hasadı başlarken kentin kuzey kırsalında faaliyet gösteren yaklaşık 1500 arıcı, bu sezonun bal toplama sürecini tamamladı.

İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, İstanbul'un koloni sayısı bakımından Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığını belirtti.

İstanbul’un kırsal bölgelerinde, yıllık ortalama 3 ton bal ve çeşitli arı ürünleri üretiliyor. Ayçiçeği balı hasadını tamamlayan arıcılar, hasat sonrasında püren ve çam balına yöneliyor. Arıcılıkta 51 yılı geride bırakan ve farklı bölgelerde de kovanları bulunan Onur Çilenk, İstanbul'da yaklaşık 150 bin arı kolonisi bulunduğunu ve bu işin 1500 kişi tarafından yapıldığını ifade etti.

Çilenk, Türkiye genelinde 8,5 milyon koloni bulunduğunu ve ülkenin bu açıdan dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Çilenk, "İstanbul’da yıllık 3 ton bal ve diğer arı ürünleri üretiyoruz. Koloni sayısında dünya ikincisiyiz, ancak bal ve arı ürünleri üretiminde daha fazla ilerlememiz gerekiyor" dedi. Çilenk, birçok ülkede insanların İstanbul’da arıcılık yapıldığını duyduğunda şaşırdığını belirterek, "İstanbul'da yaklaşık 150 bin kolonimiz var" diye ekledi.

Etiketler bal hasadı istanbul istanbulda bal hasadı
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