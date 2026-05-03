İstanbul'da cepi yakan liste: Zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı uçan ve düşen ürünler

İTO, İstanbul’un Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı: 336 temel ürünün 250'si zamlandı! Megakentte mutfaktan giyime, sağlıktan ısınmaya kadar pek çok kalemde fiyatlar el yakıyor. Nisan ayının zam şampiyonu %50’lik dev artışla domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan ayına ait fiyat indeksini paylaştı. Veriler, megakentte yaşamanın maliyetinin hızla arttığını bir kez daha ortaya koydu. İncelenen 336 ürünün 250’sinde fiyat yükselişi kaydedilirken, zam listesinin zirvesinde mutfakların temel gıdası yer aldı.

Mutfakta Domates Yangını: %50 Zam!

Nisan ayının fiyatı en çok artan ürünü, bir önceki aya göre yüzde 50,54 artış gösteren domates oldu.

Ancak zamlar sadece mutfakla sınırlı kalmadı; temel yaşam giderlerindeki çift haneli artışlar dikkat çekti:

Sağlık Ürünleri: %29,87 artış

Aydınlatma: %25,14 artış

Isınma Giderleri: %25,00 artış

Giyim Etiketleri Baharı Sert Karşıladı

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte giyim grubunda da ciddi artışlar izlendi. Kadın tişörtlerinde %22,34, elbiselerde %20,77 ve erkek gömleklerinde %20,63 oranında fiyat artışları etiketlere yansıdı. Sebze tezgahlarında ise havuç, sivri biber ve kıvırcık salata zam listesinde üst sıralarda yer aldı.

Tüm bu zam yağmurunun yanında, mevsimsel geçişle birlikte fiyatı en çok düşen ürünlerde belli oldu

Buna göre;

Patlıcan: %63,20 düşüşle ayın en çok ucuzlayan ürünü oldu.

Salatalık: %38,12 düşüş

Kabak: %32,59 düşüş

Çilek: %27,15 düşüş

Ayrıca şehirlerarası otobüs biletlerinde %5,29, yumurtada ise %5,80 oranında gerileme kaydedildi.

Sonuç: Yaşam Maliyeti Ağırlaşıyor

İTO verileri, sadece 15 ürünün fiyatının düştüğünü gösterirken, İstanbul’da genel fiyat seviyesindeki yükselişin geniş bir yelpazeye yayıldığını kanıtladı. Özellikle sağlık ve ısınma gibi zorunlu harcamalardaki artış, dar gelirli vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.