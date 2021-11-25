İstanbul'da ''dolar'' protestoları: 70 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde hükümeti protesto eden 70 kişi gözaltına alındı.
Türk Lirası'nın rekor oranda değer kaybetmesinin ardından vatandaş sokağa döküldü. Ekonomideki kötü gidişatı ve hayat pahalılığını protesto eden vatandaşlar "hükümet istifa" sloganları attı.
İstanbul'da dün akşam yapılan izinsiz gösterilerde 70 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösteriricilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.''
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