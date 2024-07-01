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İstanbul'da haziran enflasyonu belli oldu

İstanbul'da haziran enflasyonu belli oldu
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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.

Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar yüzde 60,49 arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 82,20 ile Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyi görmüştü. Toptan fiyatlarda yıllık enflasyon mayısta yüzde 61,21 seviyesindeydi.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,85 oranında arttı.

2023 Haziran ayına göre 2024 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %60,49 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerine ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 8,01, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda 2,66, Kültür Eğiitim ve Eğlence Harcamaları grubunda 2,50, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,41, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,50, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,54 artış izlenmiştir; Diğer Harcama grubunda artış gözlenmemiştir.

İstanbul’da 2024 Haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Konut ve  Ulaştırma ve Haberleşme  Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürünlerdeki kamu kaynaklı fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubu  Ekmek ve Tahıllar alt grubundaki fiyat değişimleri ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıkları etkili olmuştur.

2024 Haziran ayında Diğer Harcamalar grubu haricindeki tüm gruplarda yukarı yönlü fiyat değişimleri izlenmiştir."

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.

Etiketler istanbul istanbul enflasyonu İTO
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