İstanbul'da küçük esnaf sokağa çıkıyor: Ya açlık, ya virüs!

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk kapatılan yerlerden biri olan küçük işletmeler ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Herhangi bir teşvik, kira desteği, vergi affı veya fatura desteğinde bulunulmadan kapatılan işletmelerin bağlı olduğu esnaf dernekleri, bugün İstanbul Kadıköy İskelesi’nde bir araya gelerek taleplerini yineleyecek.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre asın açıklaması öncesinde konuşan dernek başkanları, iktidar tarafından virüsün yayılma merkezi ilan edilen bar ruhsatlı işletmelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

"HEM KAPALIYIZ HEM VERGİ ÖDÜYORUZ"

Milyonlarca çalışanı olan işletmelerin kapatıldığını belirten Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, “İçkili lokantalar, restoranlar kapalı; adrese içki servisi yapmak da yasak olduğu için biz ne satacağız?” diye sordu. Tüm vergilerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Savaşlı, şöyle konuştu: “Ruhsatları bar olan işletmeler kapalı oldukları halde vergisinden vazgeçmiyor. Örnek olarak kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı, kurumlar vergisi, eğlence vergisi, damga vergisi gibi tüm bu vergiler alınıyor. Hem kapatıyorlar hem de vergi almaya devam ediyorlar.”

"KARNIMIZI NASIL DOYURACAĞIZ?"

Bankalardan faizsiz kredi verilmesini talep ettiklerini belirten Savaşlı, “Mevcut kredilerimizin ise bir yıl ötelenmesini istiyoruz. Toplu taşımalar çalışıyor, uçaklar çalışıyor, AVM’ler açık, sanki pandemiyi yaratan içkili mekânlarmış gibi bir algı oluşturulmaya başlandı. Her yer açık, tek çalışmayanlar tekel bayiler, içkili mekânlar, kafeler... Biz nasıl karnımızı doyuracağız?” dedi.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Kalaycı ise günah keçisi ilan edildiklerinin altını çizdi. Çareyi sokağa çıkmakta bulduklarını aktaran Kalaycı, “Dokuz aydır kapalı olan bir sektörümüz var. Akabinde haziranda yalnızca restoranlar açıldı. Diğer işletmelerin ise hepsi kapatıldı, hiçbir destek verilmedi. AVM’ler, toplu taşımalar kalabalık ama bu iş sanki meyhanelerden, barlardan geçiyormuş gibi bir algı yarattılar” diye konuştu.

"TALEPLERİMİZİ SOKAKTA HAYKIRACAĞIZ"

Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Durmuş da, pandeminin en büyük zararının esnafa olduğuna dikkat çekti: “Sokağa çıkmak için geciktik bile. Taleplerimizi yüksek sesle haykıracağız. Sadece Beşiktaş’ta bir ayda binlerce insan işsiz kaldı.”

Avcılar Cafe-Bar İşletmecileri Derneği (AKİD) Başkanı Murat Akbaş, yönetememe sorununun faturasının halka kesildiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Hak arama mücadelemizin bir parçası olduğu için sokaktayız. Pandemiyle beraber bir yönetememe sorununun oluştuğu, bunun da halka faturasının kesildiği için sokaktayız.”