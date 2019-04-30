  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 30 Nisan 2019 19:25

İstanbul'da Ramazan Pidesi'nin fiyatı belli oldu !

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz, "350 gramlık pide 3 buçuk liradan satılacak" dedi.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM