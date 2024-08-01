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İstanbul'da temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul'da temmuz enflasyonu belli oldu
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TÜİK'in Pazartesi günü açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileri için ön bilgi olarak kabul edilen İTO'nun İstanbul enflasyonu açıklandı.

HABER3COM

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 arttı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 1,04 oranında arttı.

2023 Temmuz ayına göre 2024 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 72,80, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 55,12 olarak gerçekleşmiştir.

Temmuz 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 10,76, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 6,72, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 6,60, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 4,44, Konut Harcamalarında yüzde 4,23, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 2,78, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,52 artış; Giyim Harcamaları grubunda yüzde -2,04 azalış izlenmiştir.

Temmuz 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 7,48, Mensucat grubunda yüzde 5,02, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 2,90, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,88, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 0,90 artış; Madenler grubunda yüzde -1,94 ve İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -4,62 azalış izlenmiştir.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 arttı.

Etiketler İTO istanbul enflasyonu enflasyon istanbul ticaret odası
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