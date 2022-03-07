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İstanbul'daki marketlerde ayçiçeği yağı denetimi

İstanbul'daki marketlerde ayçiçeği yağı denetimi

İstanbul'un bazı ilçelerinde zabıta ekiplerince marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı.

İstanbul'da ilçe belediyelerince, ayçiçeği yağını fahiş fiyatla satan ve stokçuluk yapan marketler denetlendi.

Ayçiçek yağının stoklarda azaldığı haberleri üzerine yurttaşlar, fiyatlar artmadan yağ alabilmek için marketlere koştu. Bazı marketlerde izdiham yaşandı. Ayçiçek yağında stokların tükendiği yönündeki haberler ise yalandı.

 İstanbul'un birçok ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde yağ fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık olup olmadığını inceleyerek, fiyat farkı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yaptı.

Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerince, yağların depolara kaldırılması ve fahiş fiyat artışına karşı zincir marketler kontrol edildi. Ekipler, usulsüzlük yaptığı belirtilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Etiketler ayçiçek yağ denetim
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