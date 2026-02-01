İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu: İşte zam şampiyonları

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 4,56 oldu. En yüksek fiyat artışı sağlık ve ulaştırmada gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ocak ayında yüzde 4,56 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 36,15 olarak gerçekleşti.

En çok fiyat artışı Sağlık grubunda

Harcama grupları incelendiğinde, ocak ayının en yüksek fiyat artışı Sağlık grubunda yaşandı. Tek düşüş gösteren grup ise mevsimsel ve piyasa etkileriyle Giyim ve Ayakkabı oldu.

2026 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık harcamaları grubunda yüzde

11,94, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 9,96, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 8,52,

Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 6,22, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,40, Gıda ve

Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 4,27, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 4,26, Eğlence ve

Kültür harcamaları grubunda yüzde 3,23, Konut harcamaları grubunda yüzde 2,56, Eğitim harcamaları

grubunda 2,53, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,21 artış, Giyim ve Ayakkabı

harcamaları grubunda yüzde -2,32 azalış görüldü.

İTO tarafından yapılan değerlendirmede, ocak ayı fiyat artışlarında; Sağlık, Ulaştırma ile Çeşitli Mal ve Hizmetler grubundaki kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşullarının etkili olduğu belirtildi. Gıda grubundaki yükselişte kış mevsimi etkileri hissedilirken, Giyim ve Ayakkabı grubundaki gerilemede piyasa koşullarına bağlı aşağı yönlü seyir etkili oldu.

Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artışın yüzde 52,81 ile Eğitim grubunda gerçekleştiği görüldü.

TÜİK, 3 Şubat'ta açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinde, ''Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek artışta sebze ve kırmızı et kalemleri önemli rol oynamaktadır. Özellikle bir önceki yılı düşüşle tamamlayan sebze fiyatları, dönemsel arz koşullarına da bağlı olarak belirgin şekilde yükselmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Haber3.com Haber Merkezi