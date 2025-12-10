İşte 2026'nın ilk kabusu: 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulduktan sonra kabul edilen yeni düzenleme 2026 yılı itibariyle 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25'e varan oranda kesintiye yol açacak..

Resmi Gazete’de yayımlanan ve TBMM kararıyla 5510 sayılı Kanun’a eklenen yeni maddeyle, 1 Ocak 2026’dan itibaren SGK’ya prim, genel sağlık sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar otomatik kesinti yapılması öngörülüyor.

TBMM kararı doğrultusunda 5510 sayılı Kanun’a eklenen maddeyle, 1 Ocak 2026’dan itibaren SGK’ya prim, genel sağlık sigortası (GSS) primi ve idari para cezası borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar otomatik kesinti yapılacak. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SGK Başkanı ayrıntıları TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkladı

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kanun teklifinin ardından hangi emeklilerin maaşından kesinti yapılacağını TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde şu ifadelerle açıkladı:

"Örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor.

Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor.

1 milyon emekli etkilenecek

Ertüzün, söz konusu madde kapsamındaki kişilerin ya memuriyetten ya da SSK’dan emekli olmuş ve ara dönemlerde GSS borcu doğmuş kişiler olduğunu söyledi. Bu kapsamda yer alan kişi sayısı 961 bin. Ayrıca, 1999 öncesi sigortalılığı başlamış ve GSS borcu olan da 304 bin kişi bulunuyor.

Dul ve yetim aylığı alanlardan da kesinti yapılacak

Kanun teklifi Genel Kurul’da aynen kabul edilirse dul ve yetim aylığı almakta olan ve aylık aldıkları dosyadaki kişinin prim borcu bulunanların ölüm aylığından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Kesintiler ne zaman başlayacak?

Prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarında kesinti yapılmasına dair düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Borcu bulunan emeklilerin aylıklarından ocak ayından itibaren kesinti yapılmaya başlanacak.