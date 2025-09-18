İşte ehliyetten pasaporta, IMEI kaydından en düşük cezaya ve MTV'den gelecek zamlar belli oldu!

Türkiye'nin ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 Ocak 2026 itibariyle yağmur gibi yağacak zamların ilk sinyallerini verdi ve zamlı yeni vergi ve harç tutarlarını açıkladı.

Türkiye 2025 yılı boyunca her gün zamla yatıp her yeni güne zamla başlarken 2026 yılının da farklı olmayacağı şimdiden görülüyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 Ocak 2026’dan itibaren ödenecek yeni vergi ve harç tutarlarını açıkladı. 2026 yılıyla birlikte vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlara büyük zamlar geleceğini belirten vergi uzmanı Ozan Bingöl, “En iyimser ihtimalle” diyerek zamlı tutarları paylaştı.

Vergi uzmanı Bingöl, “Bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor” uyarısında bulundu. Bu durum, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerde vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek.

Bingöl’e göre bazı öne çıkan kalemler şöyle:

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL → Ocak’ta 1.250 TL (Ağustos ayında 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı)

Üç yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL

Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL

En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL

2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL

Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Üç ay içinde 441 TL’ye yükselmişti ocakta da 831 TL’ye yükselecek)