  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İşte ehliyetten pasaporta, IMEI kaydından en düşük cezaya ve MTV'den gelecek zamlar belli oldu!

İşte ehliyetten pasaporta, IMEI kaydından en düşük cezaya ve MTV'den gelecek zamlar belli oldu!

İşte ehliyetten pasaporta, IMEI kaydından en düşük cezaya ve MTV'den gelecek zamlar belli oldu!
Güncelleme:

Türkiye'nin ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 Ocak 2026 itibariyle yağmur gibi yağacak zamların ilk sinyallerini verdi ve zamlı yeni vergi ve harç tutarlarını açıkladı.

Türkiye 2025 yılı boyunca her gün zamla yatıp her yeni güne zamla başlarken 2026 yılının da farklı olmayacağı şimdiden görülüyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 Ocak 2026’dan itibaren ödenecek yeni vergi ve harç tutarlarını açıkladı. 2026 yılıyla birlikte vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlara büyük zamlar geleceğini belirten vergi uzmanı Ozan Bingöl, “En iyimser ihtimalle” diyerek zamlı tutarları paylaştı.

Vergi uzmanı Bingöl, “Bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor” uyarısında bulundu. Bu durum, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerde vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek.

Bingöl’e göre bazı öne çıkan kalemler şöyle:

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL → Ocak’ta 1.250 TL (Ağustos ayında 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı)

Üç yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL

Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL

En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL

2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL

Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Üç ay içinde 441 TL’ye yükselmişti ocakta da 831 TL’ye yükselecek)

 

text-ad
Etiketler vergi vergi zammı 2026 yılı zamları 2026 zam zamlar ödeme zamları imei kayıt ücreti ehliyet pasaport mtv yurt dşı çıkış harcı ozan bingöl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi! Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi!
Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!