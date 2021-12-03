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İşte Türk Lirası'nın karşısında değer kaybetmediği tek para birimi

İşte Türk Lirası'nın karşısında değer kaybetmediği tek para birimi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk Lirasının karşısında değer kaybetmediği tek para biriminin Suriye lirası olduğu açıkladı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak engellilerin Kovid-19 salgını döneminde yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Salgın döneminde engellilerin istihdam oranının yüzde 19 düştüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Kendilerine dağıtılan aylıklar konusunda büyük bir kayıpları var çünkü bir ayda yüzde 50 devalüasyon gelişti. Onlar şu an çok büyük zorluklar yaşıyor." diye konuştu.

Engellileri ekonomik ve sosyal hayata katmaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, engellilerin kaliteli eğitim almalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

"BÜYÜK BİR EKONOMİK FELAKET YAŞIYORUZ"
Gergerlioğlu, Türkiye'de ekonomik açıdan büyük sorunların yaşandığını savunarak "Türk lirasının, 2021'de karşısında değer kaybetmediği tek para birimi 10 yıldır iç savaşta olan Suriye'nin lirası. O kadar büyük bir ekonomik felaket yaşıyoruz çünkü insan hakları ve özgürlüklerden uzaklaştığınız zaman olacak olan budur." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı'nın iktidardan çekilmesi gerektiğini savunarak HDP'nin artık seçime gidilmesini istediğini aktardı.

Etiketler türk lirası suriye lirası
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