İşte ''Türkiye ekonomisinin şu anki durumu berbat'' diyenlerin oranı

Aksoy Araştırma’nın son yaptığı ankete göre, ülke ekonomisinin şu anki durumuna berbat diyenlerin oranı yüzde 88,1 olarak görüldü.

Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 14. Hafta Araştırması’nın verileri açıklandı.

Türkiye ekonomisinin şu anki durumu “berbat” diyenlerin oranı yüzde 88,1 oldu. Yüzde 9,1 “aynı”, yüzde 2,8 ise “mükemmel /iyi” yanıtını verdi.

“Ekonomideki kötü gidişatın sebebi sizce nedir?” sorusuna yüzde 76,7 “ekonominin kötü yönetilmesi”; yüzde 23,3 ise “dış güçlerin ekonomiye müdahalesi” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekillerine yaptığı konuşmada "Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa ülkelerinde durum bizden vahim." açıklamasını yapmıştır. Fiyat artışlarını düşündüğünüzde sizce Türkiye'nin mi yoksa Avrupa ülkelerinin mi durumu daha vahimdir?” sorusuna, yüzde 84,6 “Türkiye’nin durumu daha vahimdir” yanıtını verdi.

Katılımcılara İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan zam da soruldu. “Sizce yapılan bu zammın yapılmasının asıl sebebi hangisidir?” sorusuna yüzde 30,6 “İBB’nin bütçeyi yönetememesi” yanıtını verirken, yüzde 69,4 “hükümetin ekonomiyi yönetememesinden kaynaklı yakıt maliyetlerinin artması” düşüncesini dile getirdi.