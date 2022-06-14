İşte yeni sondaj gemisi: Abdülhamid Han

Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi ''Abdülhamid Han'', kırmızı-beyaza boyanarak üzerin Türk bayrağı işlendi.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs Perşembe günü, Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Taşucu Limanı'nda bakıma alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini söylediği 4'üncü sondaj gemisine, kırmızı- beyaza boyandıktan sonra Türk bayrağı işlendi. Gemiye ilerleyen günlerde de adı yazılacak.

7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak. Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 kişilik mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen 'Abdülhamid Han', işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak.

DHA