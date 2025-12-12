İşyeri açma ve çalışma ruhsatları değişti, Airbnb önlemi geldi!

Resmî Gazete’de yayımlanan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle hem iş yeri ruhsat süreçlerinde hem de turizm maksadıyla kiralanan konutlarda önemli değişiklikler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ ile ilgili değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirli durumlarda re'sen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme görev ve yetkisine ilişkin ruhsatlandırma şekil, şart ve esasları düzenlendi. Değişiklik kapsamında konaklama yerlerinden, eğlence merkezlerine, turizm amaçlı kiralanan konutlardan AirBNB, Güneş enerji santralleri, halı yıkama yerleri ve güzellik salonlarına kadar pek çok iş yeri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Mobil ev ve lüks çadır gibi tanımlar eklendi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda; konaklama yeri tanımı güncellenerek konaklama yerlerinin ilave şartları belirlendi. Uygulamada muhtelif sorunlara neden olan bazı hükümler kaldırıldı. Yönetmelikteki konaklama yerleri tanımı genişletilerek ilk defa tatil köyü, kırsal turizm tesisi, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı ve lüks çadır da eklendi. Böylece iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgesi şartlarının uyumlaştırılması ve yatırımcılar ile işletmeciler bakımından sürecin sadeleştirilerek belirsizliklerin giderilmesi sağlandı.

Konaklama yerleri için itfaiye raporu zorunluluğunun kapsamı netleştirildi

Konaklama yerlerinde ruhsatlandırma için zorunlu olmasına rağmen uygulamada yaşanan tereddüt nedeniyle bazı yetkili idarelerce talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasına ilişkin hükmün kapsamı netleştirildi. Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Bu yerlerde dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması zorunluluğu getirildi. Tesiste ısıtmanın, merkezi sistem veya klima ile sağlanması, tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanması, devamlı sıcak ve soğuk su bulunması gibi şartlar eklendi. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunacak. Yatak odalarında, mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecek. Yönetmeliğin engellilere yönelik alınacak tedbirler kısmı da iş yerlerinin erişilebilirlik mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini temin edecek şekilde düzenlendi.

Turizm amaçlı kiralanan konutlar için yeni düzenleme

Turizm amaçlı kiralanan konutlar ‘AirBNB’ ile ilgili ruhsatlandırma ve işletilmesi sırasında yaşanılan sorunların aşılması amacıyla 7464 sayılı Kanun’la uyumlu olacak şekilde söz konusu faaliyet konusu ve ilave şartları eklendi. İşletmenin bulunduğu binanın bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25’i aynı kiraya veren adına kiralanabilecek. İş yerinin açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek. Faaliyetin yürütüleceği binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek.

Gayrisıhhi müessese listeleri güncellendi ve ilk defa umuma açık yerler listesi eklendi

Yönetmeliğe yeni ‘Gayrisıhhi Müessese (GSM) Faaliyet Konuları’, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı sınıf tespitleri esas alınarak eklendi. Ayrıca belediyelerce yürütülen farklı uygulamalar sebebiyle aynı faaliyet konusunda farklı ruhsatlandırma şartlarını ortaya çıkaran umuma açık istirahat ve eğlence yerleri listesi ilk defa Yönetmeliğe eklenerek bu konuda yaşanan tereddüdün giderilmesi sağlandı.

Epilasyon cihazlarına TSE belgeli yetkili servis raporu zorunluluğu

Güzellik salonları ile ilgili de yeniden düzenlemeye gidildi. Bu yerlerde kullanılacak cihazların spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporlarının faaliyet gösteren TS 13193 standardından Türk Standartlar Enstitüsü TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış olması yönünde düzenlenme yapıldı.

Halı yıkama yerleri ile ilgili ilave şartlar eklendi

Halı yıkama yerlerine ilişkin kapsamlı düzenleme yapıldı. Buna göre, halı yıkama yerlerinin 250 metrekareden az olmaması; sipariş alma, iletişim ve kayıt takibine uygun bilişim sistemi bulunması; kazan tipi santrifüj, rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi bulunması; toz, is, duman ve güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi ve kapalı alan ısı yalıtımlı kurutma odasına yer verilmesi; en az 2 ton kapasiteli su deposu ve en az 1 metreküp kapasiteli atık su çökeltme havuzu bulunması gibi şartlar getirilerek bu iş yerlerinin sahip olması gereken şartlar netleştirildi.

GES ve jeotermal seralara yeni sınıflandırma

Güneş enerji santrallerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatlandırması sınıf tespiti kaldırıldı ve faaliyetin niteliği dikkate alınarak ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak, santralleri yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla GES’lerin tamamı üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi. Birinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki jeotermal sera tesislerinin sınıfı ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak yeniden belirlendi.

