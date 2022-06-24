İtalyan Banka dolar tahminini paylaştı! Dolar ters köşe yaptıracak

Döviz kuru hareketliliği haftanın son işlem gününde de devam ederken dolar fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,35'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 17,36’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,32 TL’den satışa sunuluyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanarak 104,4'ten kapanmasının ardından bugün 104,3'te dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,0527 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin küresel çapta yatırımcı fiyatlamalarında belirsizlik yaratmaya devam ettiğini söyledi. Düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının, enflasyonu frenlemeye yardımcı olarak merkez bankalarının agresif tutumunu yumuşatmasına katkıda bulunabileceği beklentilerini gündeme getirdiğini aktaran analistler, bu durumun döviz piyasalarındaki oynaklığın sürmesine neden olduğunu kaydetti.

Analistler, tarım emtiası ve petrol fiyatlarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

DOLAR İÇİN İTALYAN BANKADAN YENİ YORUM

Dolar fiyatları için yatırımcılar tüm dikkatlerini yapılan açıklamalara çevirirken UniCredit Research analistleri, Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde devam ettirmeyi planladığı ortamda ABD dolarının 2022'nin geri kalan bölümünde de önde gelen para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam edeceğini öngördüler. Ancak analistler, ABD dolarında gelecek yıl hafif şekilde aşağı yönlü bir düzeltme yaşanmasını beklediklerini de ortaya koydular.

UniCredit'in döviz piyasası stratejisti Roberto Mialich yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz artırımları Aralık ayında sona erdikten sonra daha az güçlü bir ABD doları öngörüyoruz. Kısmi bir düzeltmenin 2023'ün son bölümünde daha belirgin olmasını, Fed'in 2023 dördüncü çeyrekte para politikasını gevşetmeye başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

UniCredit, euro/dolar paritesinin 2023 dördüncü çeyrekte 1,12 seviyesine kadar yükselmesini bekliyor.