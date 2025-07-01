İTO, TÜİK enflasyonu için gösterge sayılan Haziran enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %1,77 artış gösterirken, yıllık artış ise yüzde 44,38 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,77 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda ise, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar %44,38 oranında yükseldi.

Haziran ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini ise TÜİK, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak.

Açıklanacak veriyle birlikte emekli ve memurların yılın ikinci yarısında maaşlarına yansıyacak zam oranı belli olacak.

TÜİK verisi İTO’nun hesaplamasına uygun şekilde açıklanırsa 6 ayda bir enflasyon kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,13 zamma hak kazanacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplamda yüzde 16,03 artış yapılacak.

En yüksek artış konut harcamalarında

Haziran ayında harcama grupları bazında en yüksek fiyat artışı %2,70 ile Konut Harcamaları grubunda gözlemlendi. Bu grubu, %2,57 ile Ev Eşyası, %1,98 ile Lokanta ve Oteller, %1,93 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ve %1,67 ile Ulaştırma harcamaları takip etti.

Harcama Grubu Aylık Değişim (%) Genel Endeks 1,77 Konut 2,70 Ev Eşyası 2,57 Lokanta ve Oteller 1,98 Gıda ve Alkolsüz İçecekler 1,93 Ulaştırma 1,67 Eğitim 1,45 Çeşitli Mal ve Hizmetler 0,97 Sağlık 0,77 Haberleşme 0,71 Giyim ve Ayakkabı 0,27 Alkollü İçecekler ve Tütün 0,21 Eğlence ve Kültür -0,07

İTO açıklamasında, konut harcamaları grubundaki bazı ürün ve kamu hizmetlerinde izlenen fiyat artışlarının, toplam endeks üzerindeki etkisinin yüksek olduğu vurgulandı. Ayrıca Ev Eşyası, Lokanta ve Oteller, Ulaştırma, Çeşitli Mal ve Hizmetler ile Gıda harcamaları gruplarındaki fiyat değişimlerinin ise piyasa ve mevsim koşullarından kaynaklandığı belirtildi.