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İzmir'de boyoz ve gevreğe yüzde 15 zam

İzmir'de boyoz ve gevreğe yüzde 15 zam

İzmir'de boyoz ve gevreğin fiyatı, yüzde 15 zamla 3,5 liradan 4 liraya yükseldi.

İzmir'de boyoz ve gevreğe yine zam geldi. Sene başında 2,5 liradan 3 liraya çıkarılan, nisan ayında ise 3,5 lira olan gevrek ve boyozun fiyatı yine arttı. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, 10 Haziran Cuma gününden itibaren gevrek ve boyozun yüzde 15 zamlı şekilde 4 liradan satılacağını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erişen, maliyetlerin çok yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir çuval unun fiyatı iki hafta önce 440 liraydı, şimdi 560 lira oldu. Mazota her gün zam geliyor. Elektrik maliyetleri ona keza. Girdi maliyetlerimiz son iki ayda yüzde 50 arttı. Gariban fırıncı ne yapsın? Bir çuval şekerin fiyatı bin 300 lira oldu. Son 6 ayda anormal artışlar var. Oda yönetimi olarak bu kararı olmak zorunda kaldık."

Etiketler izmir boyoz zam
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