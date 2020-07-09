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  3. 09 Temmuz 2020 17:34

İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

İzmir Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. Kentte 200 gram ekmek 1,50 liradan, 240 gram ekmek 1,80 liradan satılacak. Yeni fiyatlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar
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İzmir'de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Fırıncılar Odasının zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1,80 liradan satılmasına karar verilmiştir.

Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır."

İzmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satılıyordu.

AA

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