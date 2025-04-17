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İzmir'de suya zam geldi

İzmir'de suya zam geldi
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İzmir'de su ve atık su tariflerinde artışa gidildi. Yeni düzenleme ile 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15 oranında zam yapıldı.

İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerinde artışa gidildi. Zam kararı genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti'li ve MHP'li meclis üyeleri karşı oy kullandı. Haziran 2024'te yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 olmak üzere 2 kez zam yapılan kentte yeni düzenlemeyle 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15 oranında bir zam daha yapıldı. İZSU, mayıs ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre bu kademede yer alan abonelerin kullanım miktarına göre zamdan en fazla yüzde 11 oranında etkileneceğini belirtti. Bu tarifeye giren abonelerin oranının ise İzmir'deki toplam abonelerin yüzde 49'unu oluşturduğu ifade edildi. Zam kararında, başta elektrik olmak üzere artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu dile getirildi. Öte yandan, 0-4 metreküp arası su tüketiminde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Genel kurul toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, suyun çok değerli olduğunu belirterek tasarrufa dikkat çekti. Yıldır, "İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 98'i, Ankara'nın su ihtiyacının yüzde 99'u yer üstü sularından karşılıyor. İzmir'de ise bu oran yüzde 35. Bunu düşünmek zorundayız. Her konuda tasarrufa büyük önem veriyoruz. İZSU verilerinden hareketle İzmir kayıp kaçak oranında en iyi 7'nci şehir. Bundan sonraki süreçte tasarrufla ilgili çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç ise suyun altın kadar kıymetli olduğunu belirtip, susuzlukla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanımı kapsayan 3'üncü kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, en üst gruptaki 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerin dahil olduğu 4'üncü kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapıldı.

Yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranların da değişeceği bildirildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyeceği, bu grubun İzmir'deki iş yeri abonelerinin yüzde 54'ünü kapsadığı ve iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle aynı olacağı ifade edildi.

DHA

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Etiketler izmir suya zam İZSU
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