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Japonya Merkez Bankası yeniden faiz artırdı

Japonya Merkez Bankası yeniden faiz artırdı
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Japonya Merkez Bankası 2007 yılından bu yana ilk faiz artışını mart ayında gerçekleştirdikten sonra temmuz ayında da temel faiz oranlarını yükseltti ve devlet tahvili alımlarını azaltma kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) mart ayında dünyanın son negatif faiz oranı politikasını sona erdirdiğinde gecelik çağrı oranı için belirlediği %0 ila %0,1 aralığındaki hedefini bugünkü toplantıda %0,25'e yükseltti.

BOJ, daha önce yaklaşık 6 trilyon yen olan aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımlarını ocak-mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indireceğini de söyledi.

BOJ Politika Kurulu faiz kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı.

BOJ, faiz kararıyla birlikte açıkladığı çeyreklik görünümünde enflasyonun %2'lik hedefine yakın seyredeceği görüşüne ise bağlı kaldı.

BOJ Politika Kurulu, değişken taze gıda fiyatları hariç çekirdek tüketici enflasyonunun Mart 2025'te sona eren yılda %2,5'e ulaşmasını beklediğini, önceki tahminin ise %2,8 olduğunu söyleyerek, çekirdek tüketici fiyatlarının Mart 2026'da sona eren yılda %2,1 ve bir sonraki yıl %1,9 artacağını öngördü.

BOJ ayrıca Japon ekonomisinin cari mali yılda, bir önceki raporunda öngörülen %0,8'lik büyümeye kıyasla %0,6 oranında genişleyeceğini öngördü. Buna göre hem Mart 2026'da sona eren yılda hem de bir sonraki yılda %1,0 büyüme gerçekleşmesi beklendi.

Etiketler BOJ japonya merkez bankası Merkez Bankası faiz faiz artırımı
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