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Jeff Bezos ve Elon Musk arasında dikkat çeken atışma

Dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA'nın Ay projesi için karşı karşıya geldi. Kazanan ise Elon Musk'ın şirketi SpaceX oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1972 yılından sonra Ay’a ilk gerçekleştirilecek insanlı uçuş görevi için önemli bir adım atıldı. NASA’nın Artemis projesi kapsamında gerçekleşecek görevde astronotları Ay’a indirecek olan uzay aracı için dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk karşı karşıya geldi.

KARGO TAŞIYAN ROKETLER GÖNDERMEYE BAŞLAMIŞTI

Financial Times’ın haberine göre NASA, Musk’ın şirketi SpaceX, Bezos’un şirketi Blue Origin ve Dynetics şirketlerinin projelerini inceledi. Değerlendirmeler sonucunda 2.9 milyar dolarlık anlaşmayla Musk’ın SpaceX şirketi uzay aracını üretme projesini kazanmış oldu. Karar sonrası açıklama yapan NASA’dan Mark Kirasich, “Projeyi önümüzdeki yıllarda daha gerçekçi bütçeler sunan SpaceX’e verdik” dedi. SpaceX ve Blue Origin, havacılık ve uzay projelerinde sık sık karşı karşıya geliyor. SpaceX, NASA’yla daha önce yaptığı anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kargo taşıyan roketler göndermeye başlamıştı.

8 DAKİKA SONRA İNFİLAK ETMİŞTİ 

SpaceX, Ay’a gidecek ekip için Starship uzay aracının denemelerine çoktan başladı. Söz konusu denemeler ABD’nin Texas eyaletinde gerçekleşiyor. Starship’in prototipi SN10, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen fırlatmada başarılı bir uçuşun ardından iniş yapmış ancak 8 dakika sonra infilak etmişti. NASA ve SpaceX’in ortaklığındaki Ay görevinin 2024 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Etiketler Jeff Bezos ve Elon Musk
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