JPMorgan Türk Lirası tavsiyesini yükseltti

Yatırım bankası JPMorgan, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda yeni ekonomi yönetiminden pozitif sinyaller geldiğini vurgulayarak Türk lirası tavsiyesini "normalden az" seviyesinden "pazar ortalaması" seviyesine yükseltti.

Bankanın analistleri Yarkın Cebeci ve Saad Siddiqui yeni ekibin ilk sınavının gelecek hafta yapılacak para politikası kurulu toplantısı olacağını belirterek 500 baz puanlık faiz artışı yapılacağı tahmininde bulundu.

Analistler faiz artışının yanı sıra para politikası çerçevesinin de basitleştirilerek daha şeffaf ve öngörülebilir hale geleceğini de düşündüklerini belirtti.

Bilgi notunda yabancı para rezervlerinin tekrar yükseltilmesi ve orta vadede yabancı sermayeyi çekebilmek için bu sert tutumunda ısrara sürdürülmesi gerekebileceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Cuma gecesi Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal atanmıştı. Pazar günü de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sürpriz bir şekilde istifa etmiş ve yerine de Eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan atandı.

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.



