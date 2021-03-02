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JPMorgan, Türkiye için büyüme tahminini artırdı

JPMorgan, Türkiye için büyüme tahminini artırdı

ABD merkezli önde gelen bankacılık kuruluşlarından JPMorgan, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 4,8’e yükseltti.

Pandemi sürecinde yaşanan bu büyümenin esas olarak hükümetin yılın ilk yarısında ürettiği teşviğinden kaynaklandığını belirten JPMorgan, bunun sonucu olarak tüketimin yılın ikinci yarısındaki büyümenin ana  yönlendirici gücü olduğunu ifade etti.

Bu büyümenin yüksek enflasyon riskinin artması ve hızlı şekilde genişleyen cari işlemler açığı şeklinde bir bedeli olduğuna işaret eden JPMorgan, bu ortamda yılın son çeyreğinde büyümenin yavaşladığını  görmenin bir rahatlama olduğunu vurguladı.

'2021'İN İLK YARISINDA İYİLEŞME BEKLİYORUZ'

“Parasal sıkılaştırmanın desteği ile, büyümenin daha da ivme  kaybetmesini, bunun sonucu olarak fiyatlarda ve ödemeler dengesinde 2021’in ilk yarısında iyileşme bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunan JPMorgan, “2020 yılı büyümesi beklentilerimize paralel gelse de ve  yüksek frekanslı verili hali hazırda büyüme dinamiklerinin daha da ılımlılaştığını gösterse de, 2021 yılı büyüme tahminimizi esas olarak  daha güçlü global büyümeyi yansıtacak şekilde yüzde 4,6’dan yüzde 4,8’e yükselttik” dedi.

Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyümüştü.

 

 

Etiketler Türkiye Türk Lirası ekonomi finans jpmorgan
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