Kamu bankaları da devrede! Rekor dolar satışı

Bloomberg, kamu bankalarının son 6 iş gününde döviz kurlarındaki artışı frenlemek için toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yaptığını yazdı.

Dolar/TL’de artış bugün de devam ederken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, “Kamunun yüklü döviz satışına rağmen TL'de düşüş sürüyor” başlıklı bir haber yayımladı.

“Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile tetiklenen satış dalgası yurt içindeki derin negatif reel faizle birleşirken lirada satışlar sürüyor” denilen haberde, kamu bankalarının bayram tatilinden bu yana yaptığı güçlü satışın düşüşü engellemeye yetmediği vurgulandı.

Saat 12:40 itibarıyla dolar/TL’nin 15,40 seviyesine çıktığı ve TL’de aralıksız düşüşün altıncı güne taşındığı aktarılan haberde, “Bayram tatilinden bu yana lira dolar karşısında yüzde 4 üzerinde düşerken gelişen ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Yılbaşından bu yana kayıpları ise yüzde 13'ü aştı” denildi.

KAMU BANKALARI DEVREDE

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, kamu bankalarını lirayı desteklemek için son 6 iş gününde 5 milyar dolar civarı döviz satışı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Uzun süre 14,50-15,00 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, yüksek cari açık, yüksek enflasyon, düşük faiz ve düşük rezerv gibi faktörlerin etkisiyle baskı altında kalmış ve bu hafta TL’de kayıplar hızlanmıştı.

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonu frenlemek için parasal sıkılaşmaya giderken ve bu da küresel ekonomide durgunluk endişeleriyle riskten kaçışı tetiklerken, Türkiye’de hükümet yüzde 70’e ulaşan resmi tüketici enflasyonuna rağmen yüzde 14’lük politika faizinde ısrar ediyor.