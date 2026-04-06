Kamu bankalarında Mayıs zammı netleşti!

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla; Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım çalışanlarının 1 Mayıs 2026 itibarıyla alacağı zam oranı %17,84 olarak belirlendi. Bu artış ek protokol kapsamında uygulanan "6 aylık enflasyon + %3 refah payı" formülüyle netleşti...

Kamu bankası çalışanlarının merakla beklediği Mayıs 2026 zam oranları, Mart ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte belli oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım çalışanlarını yakından ilgilendiren bu artış, bankalar ile Öz Finans-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol çerçevesinde hesaplandı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası ile yetkili sendika Öz Finans-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi ek protokolü meyvelerini verdi. 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni zam oranı resmiyet kazandı.

Enflasyon + Refah Payı

Yapılan ek protokole göre, banka çalışanlarının maaş artışları yılda iki kez (1 Mayıs ve 1 Kasım) düzenleniyor. Mayıs ayı zammı için baz alınan Ekim 2025 - Mart 2026 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verisine, %3 oranında bir ekleme yapılması kararlaştırılmıştı. Mart ayı enflasyonunun ilanıyla birlikte bu toplam oran %17,84 olarak hesaplandı.

Kasım'da %30 zam yapılmıştı

Kamu bankaları, çalışan memnuniyetini artırmak ve enflasyon karşısında alım gücünü korumak adına son olarak 1 Kasım 2025 tarihinde %30 oranında bir iyileştirme yapmıştı. Yeni açıklanan %17,84'lük oran, bu artışın üzerine eklenerek çalışanların Mayıs ayı bordrolarına yansıtılacak.

Yılda İki Defa Güncelleme

Bankacılık sektöründeki bu düzenleme, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde çalışanların finansal güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bir sonraki maaş güncellemesi ise 1 Kasım 2026 tarihinde, Nisan-Eylül dönemi verilerine göre yeniden belirlenecek.