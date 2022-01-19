Kamu bankalarının ''kur korumalı mevduat'' yarışı

Türk Lirası'nı teşvik etmek amacıyla 20 Aralık 2021'de devreye alınan ''Kur Korumalı TL Mevduatı Hesabı''nın kamu bankalarında çalışan ''performans kriteri'' olarak belirlendiği iddia edildi.

Konuya yakın bankacılık kaynaklarının Reuters'a aktardığına göre kamu bankaları, çalışanlarına, müşterileri kur korumalı mevduata geçirmede "performans kriteri" koyduklarını söylediler. Bir bankacı, bu durumun kamu bankaları arasında rekabet yarışına da döndüğünü ifade ederek "Günde defalarca aranıp ne kadar geçiş yaptığımız soruluyor. Aynı zamanda diğer kamu bankalarının istatistikleri veriliyor" dedi.

Haberde, bir diğer kaynak, en az 5 milyon dolar mevduatı bulunan müşterilerin banka genel müdürleri tarafından kur korumalı mevduata geçiş için arandığını aktardı.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Diğer yandan Reuters'a konuşan bir ihracatçı da kendisinin bir kamu bankası tarafından döviz hesabını TL'ye çevirmek için ziyaret edildiğini ifade ederek "Hammaddeyi döviz ile alıyorum, ihracatı yapıp geliri döviz ile tahsil ediyorum. Bunun teknik olarak mümkün olmayacağını anlattım ancak ikna edilmem için epey çaba gösterildi" açıklamasını yaptı.

Reuters