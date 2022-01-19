  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kamu bankalarının ''kur korumalı mevduat'' yarışı

Kamu bankalarının ''kur korumalı mevduat'' yarışı

Kamu bankalarının ''kur korumalı mevduat'' yarışı

Türk Lirası'nı teşvik etmek amacıyla 20 Aralık 2021'de devreye alınan ''Kur Korumalı TL Mevduatı Hesabı''nın kamu bankalarında çalışan ''performans kriteri'' olarak belirlendiği iddia edildi.

Konuya yakın bankacılık kaynaklarının Reuters'a aktardığına göre kamu bankaları, çalışanlarına, müşterileri kur korumalı mevduata geçirmede "performans kriteri" koyduklarını söylediler. Bir bankacı, bu durumun kamu bankaları arasında rekabet yarışına da döndüğünü ifade ederek "Günde defalarca aranıp ne kadar geçiş yaptığımız soruluyor. Aynı zamanda diğer kamu bankalarının istatistikleri veriliyor" dedi.

Haberde, bir diğer kaynak, en az 5 milyon dolar mevduatı bulunan müşterilerin banka genel müdürleri tarafından kur korumalı mevduata geçiş için arandığını aktardı.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Diğer yandan Reuters'a konuşan bir ihracatçı da kendisinin bir kamu bankası tarafından döviz hesabını TL'ye çevirmek için ziyaret edildiğini ifade ederek "Hammaddeyi döviz ile alıyorum, ihracatı yapıp geliri döviz ile tahsil ediyorum. Bunun teknik olarak mümkün olmayacağını anlattım ancak ikna edilmem için epey çaba gösterildi" açıklamasını yaptı.

Reuters

Etiketler kamu bankaları performans kriteri döviz türk lirası dolar kuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Erdoğan, Bahçeli'yi her an sırtından atabilir''
Beton ormanına çevrilen kara hasret İstanbul'a kar ''bu kadarcık'' yağdı
Yıllar sonra fark etti! Evinde tadilat yapan adam gizli bir oda keşfetti
Yeni yılda, yeni otomobil hayali kuranlara bir kötü haber daha
Çin'in ucuz otomobilleri Türkiye'ye geliyor! Ancak ''ufak'' bir sıkıntı var!
Faiz kararı öncesi ''köpüğü alınan'' Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi
Kritik uyarı geldi! Zam üstüne zam gelip fiyat uçunca...
Bitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... El Salvador lideri Erdoğan'la görüşecek
Direksiyon sınavında kalan kızı için öğretmenine saldırdı
NASA'dan Mars'ta ''her şeyi'' değiştirecek keşif!