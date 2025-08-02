Kamu işçilerinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı ve kamudaki zam pazarlığı krizi çözüldü. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için bugün imzaların atılacağını duyurdu.

Kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetten yeni bir zam teklifi geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaklaşık 4 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hükümet, kamu işçilerine yönelik beşinci teklifini sundu. Yeni teklifte hem maaşlara zam hem de seyyanen artış yer aldı. Kamu zam pazarlığı krizi çözülürken Hak İş ve Türk İş ile işveren bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır.”

Öte yandan görüşmelerde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine yaptıkları 4 saatlik görüşmenin ardından kendilerine yapılan teklifi şöyle açıklamıştı:

"Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak."

Atalay, "Teklif yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. 11'i aştık, 16,57'yi bulmadık" demişti.