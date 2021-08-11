Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmelerinin sonuçlandığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklama yapacağı öğrenildi.

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün TÜRK-İŞ'e giderek anlaşılan rakamı açıklayacak. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.