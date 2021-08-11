  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmelerinin sonuçlandığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklama yapacağı öğrenildi.

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün TÜRK-İŞ'e giderek anlaşılan rakamı açıklayacak.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

 

Etiketler TİS görüşmeleri TİS görüşmeler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burhan Kuzu'ya seks kasediyle şantaj iddiası
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan dikkat çeken aşk açıklaması
CHP'li ''Adayımızın ismini açıklıyorum'' deyip 3 isim verdi
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!
Sel Bartın'ı yuttu... Felaketin boyutu güneş doğunca ortaya çıktı!
Bakan Pakdemirli'nin 2 danışmanının 111 suç kaydı çıktı!
Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!
Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için para cezası kesildi
Fatoş Altınbaş eski eşi Emir Sarıgül’ü ifşa etti