Kamunun ''zarar şampiyonu'' belli oldu

Sayıştay denetçilerinin genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idareleri ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki tespitleri ve ardından yürütülen yargılama sonucu 2018 yılı sonunda tespit ettikleri kamu zararı tutarı 53 milyon liraya ulaştı. Ancak bu tutarın da yarısı zarara yol açanlara ödettirilemedi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay’ın 2018 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’nda tespit edilen ve hükme bağlanan kamu zararı tutarları da yer aldı. Buna göre, genel bütçe muhasebe birimlerinde 2018 sonuna kadar kesinleşen Sayıştay ilam tutarının 19 milyon TL ve 176 bin 968 Avro olduğu, bu tutarlardan 10 milyon 233 bin TL’nin tahsil edildiği, kalan 8 milyon 773 bin TL ile Avro tutarının tümünün tahsil edilemediği belirlendi. Bu tespitler çerçevesinde, Türk Lirası cinsinden kesinleşen ilam tutarlarının tahsilat oranı yüzde 54 olurken Avro cinsinden kesinleşen ilam tutarlarının tahsilat oranı ise yüzde 0 olarak gerçekleşti.

SAYMANLIKLARDA ZARAR BÜYÜK

Raporda yer alan bilgilere göre 2018 sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerden oluşan genel bütçeli idarelerin neden olduğu kamu zararında 14 milyon 826 bin lira ile bakanlık merkez saymanlıkları ilk sırada yer aldı. Bunu 3 milyon 288 bin lira ile defterdarlıklar izledi. Genel bütçeli idarelerin döviz cinsinden yol açtıkları 176 bin 968 TL’lik kamu zararının 176 bin 481 avrosuna Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 487 Avro’suna da Dışişleri Bakanlığı yol açtı.

DSİ TEK BAŞINA BİRİNCİ

Üniversiteler ile bazı genel müdürlüklerden oluşan özel bütçeli idarelerde yapılan denetimlerde ise 2018 sonuna kadar 32 milyon 641 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Bu tutarın yüzde 49’u olan 16 milyon 267 bin TL’si tahsil edildi, ancak geri kalan 16 milyon 373 bin lira sorumlulardan alınamadı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20 milyonluk kamu zararı ile tüm kurumlar arasında ilk sırada yer aldı. 14 milyonluk genel bütçeli idarelerin yol açtığı zararın da 6 milyon TL üzerinde gerçekleşen bu tutarın 11 milyonu tahsil edilebildi, 9 milyonu 2019’e devretti. Devlet Su İşleri gibi tartışmalı ihalelere imza atılan Karayolları Genel Müdürlüğü’nde hükme bağlanan zarar tutarı ise 83 bin lirada kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1.5 milyonluk zarar ile bu idareler arasında ikinci sırada yer alırken bu kurumu 1.2 milyon ile Akdeniz Üniversitesi izledi.

KAMU İHALE KURUMU’NUN YANLIŞ İŞLERİ

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar muhasebe birimlerinin kesinleşen ilam tutarı 60 bin 686 TL oldu, 50 bin 489 TL’si tahsil edildi. Bu tutarın 28 bin lirası Kamu İhale Kurumu’ndaki işlemler sonucu ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda 22 bin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda da 10 bin liralık kamu zararı tespiti yapıldı.