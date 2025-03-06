  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kanada, ticaret savaşı başlatan ABD'yi şikayet etti

Kanada, ticaret savaşı başlatan ABD'yi şikayet etti

Kanada, ticaret savaşı başlatan ABD'yi şikayet etti
Güncelleme:

Kanada, ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı nedeniyle DTÖ’ye şikayette bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli mallara uyguladığı yeni tarife önlemleriyle ilgili DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu ifade edildi.

Talebin 5 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin ülkeden ithal ettiği mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamasının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın çeşitli hükümleriyle uyumlu olmadığını iddia ettiği bildirildi.

DHA

Etiketler kanada abd ticaret savaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinop'ta heyelan 3 evi yıktı: Yaralılar var Sinop'ta heyelan 3 evi yıktı: Yaralılar var Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yeni transferler Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yeni transferler İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde piyasalar coştu: Euro rekor kırdı Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde piyasalar coştu: Euro rekor kırdı Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı 8 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var 8 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var ABD bu iki ismi ihbar edene 2 milyon dolar ödül verecek ABD bu iki ismi ihbar edene 2 milyon dolar ödül verecek
Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadın sağ olarak bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadın sağ olarak bulundu Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu 5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor? Soğuk ve yağışlar Türkiye'yi terk etti: İşte 5 günlük hava durumu Soğuk ve yağışlar Türkiye'yi terk etti: İşte 5 günlük hava durumu