Kanal İstanbul'un ÇED Raporu onaylandı

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aralık ayında askıya çıkarılan ÇED raporu ile ilgili karar verildi.

Bakanlık, sunulan ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini, komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

75 milyar liraya mal olacak Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED Raporu'na göre, projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını da söyledi.

BİNLERCE KİŞİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu 23 Aralık'ta askıya alınmıştı.

Rapora eleştiri ve itiraz belirtmek isteyenler 10 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bakanlığa başvurularını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin yapım çalışmalarına bu yıl içerisinde başlanacağını açıklamıştı.