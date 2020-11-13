Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e uğurlandı

Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz’e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katıldı.

Bakan Dönmez "Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibariyle 2600 metreye indik." açıklamasında bulundu.