Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e uğurlandı

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Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz’e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katıldı.
Bakan Dönmez "Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibariyle 2600 metreye indik." açıklamasında bulundu.
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