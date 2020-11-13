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  3. 13 Kasım 2020 11:48

Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e uğurlandı

Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni, Bakan Dönmez'in de katıldığı törenle Karadeniz'e uğurlandı.

Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e uğurlandı
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Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz’e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katıldı.

Bakan Dönmez "Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibariyle 2600 metreye indik." açıklamasında bulundu.

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