Karavan kiralarken ya da alırken dikkat etmeniz gerekenler

Shantigo Karavan firması kurucusu turizmci Tarık Irmak kiraladıkları karavanların donanımları hakkında bilgi verdi.

Başarılı Turizmci ve vizyoner girişimci Shantigo Karavan kurucularından Tarık Irmak, “İnsanlar tatil deyince dinlenmek ve eğlenmek isterler. Bütün yılın stresini bu tatil süresince atmak için uğraşırlar. Konforlu bir tatil yaşamak isteyenler pandemi öncesinde otellere gidiyordu. Ama artık kalabalık ortamlardan kaçınmak için karavan tatiline çıkmayı düşünenler çoğunlukta. Biz de bu eğilimi gördük ve bu alanda bir çalışmanın içine girdik. Şirketimizin vizyonu gereği geleceğe yatırım yapmaktayız. En değerli ve üretken mühendislerle çalışarak mükemmel bir karavan tasarladık. Her aşamasında kalite kontrollerinden geçirilmiş Shantigo Karavan ile yolculuklarınız evinizin rahatlığında gerçekleşecek.” Diyerek araçlarına olan güvenini belirtti.

Tarık Irmak,“Karavan kiralarken ya da alırken dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Ama bunlardan en önemlisi güvenlik ve yalıtımdır. En kaliteli malzemelerle üst düzey bir mühendislikle gerçekleştirdiğimiz bu sistemlerle tüm tatiliniz boyunca güvende ve mutlu olacaksınız. Karavanlara olan bu ilgiden dolayı pek çok firmanın işin içine dahil olması ile seçenekler çoğalsa da dikkat edilmesi gerekenler genelde aynıdır.” Diyerek karavan kiralamak isteyenlere ipuçları vermiş oldu.

Eğlence ve Hijyen paketi hakkında da bilgi veren Tarık Irmak, “ Eğlence ve hijyen paketleri de tatilin olmazsa olmazları arasında yer alır. Shantigo Karavan olarak bu paket içerisine Apple 4K TV, 27 İnç TV, projeksiyon ve perde, sinematik ses sistemi, ozon makinesi, kablosuz şarj ünitesi, şarjlı karavan süpürgesi, 4G wifi, multimedya sistemi, arka görüş kamerası, 3000K benzersiz led aydınlatma sistemlerini dâhil ettik. Böylece karavan tatilinde de eğlenceden uzak kalmayacaksınız. “dedi.

Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker tarafından kurulan Shantigo Karavan, karavan üretimi ve karavan kiralama sektöründe faaliyet göstermektedir. Shantigo SG4 karavan modelinin ilk defa CNR EXPO Boat Show’da sergilendi. SG4 ve SG4 Plus modelleri büyük ilgi gören firmanın üretim üssü ve Showroomu İstanbul’da yer alıyor. İçerisinde kullanılan teknolojinin yanı sıra inovatif ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Shantigo karavanlarında 6 bine yakın parça kullanıldı.