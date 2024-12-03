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Kasım 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Kasım 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu yılın 11'uncu enflasyon verisi olan Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Kasım 2024 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yılın 11'inci enflasyon verisi olan Kasım 2024 TÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %45,68, aylık %1,54 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Ocak 2025'tir.

 

 

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Etiketler Kasım 2024 TÜFE tüik kasım 2024 TÜFE kasım tüfe
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