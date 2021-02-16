Katar da PKK'yı görmedi! Katar'ın 13 şehit taziyesi de tepki çekti!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşımızın şehit edilmesine, Körfez'den kınama ve taziye mesajı yalnızca Katar'dan geldi. AA'nın servis ettiği haberde, PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesinin şiddetle kınandığı belirtilirken Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı QNA'da yer alan orijinal metinde 'PKK'nın adının geçmediği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşımızı kalleşçe infaz etmesine, Körfez ülkelerinden sadece Katar'dan kınama ve taziye mesajı geldi.

Anadolu Ajansı (AA) servis ettiği haberde, Katar'ın terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini şiddetle kınadığına yer verirken, Katar Dışişleri Bakanlığı'nın Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında PKK'nın adının hiç geçmiyor oluşu dikkat çekti.

Orijinal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar Devleti, Kuzey Irak'ta 13 Türk sivilin öldürülmesini şiddetle kınadığını ve kınandığını ifade ediyor ve Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti'nin şiddeti ve terörü reddetmedeki duruşunu, gerekçesi ve nedeni ne olursa olsun yeniledi"

Konuyu gündeme getiren gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez'den kınama ve taziye mesajı yalnızca Katar’dan geldi. Türkçe ajanslarda gectiği gibi “PKK terör örgütü” ifadesi yok ancak ailelere ve halka baş sağlığı dilenerek “şiddetin ve terörün, sebepleri her ne olursa olsun reddedildiğinin” altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik 10 Şubat’ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. Operasyonda PKK’ya ait sığınak, mühimmat depoları, toplanma alanları tahrip edildi. Üçü üst düzey 53 terörist ele geçirildi. Harekatın son gününde terör örgütünün uzun süredir elinde tuttuğu 13 asker ve sivil vatandaşımızı alçakça infaz etti. Şehit edilen rehinelerin 2015’ten bu yana örgütün elinde tutuldukları öğrenildi.



